Kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde bugün gerçekleştirilecek antrenmanla çalışmalarına başlayacak siyah-beyazlılar, 5-18 Aralık'ta Antalya Gloria Sports Arena'da kampa girecek.

Beşiktaş; İstanbulspor ve VavaCars Fatih Karagümrük ile Antalya kampı öncesi, Belçika'nın Charleroi ve Westerlo ekipleriyle de kamp esnasında hazırlık maçları oynayacak.

Siyah-beyazlıların hazırlık maçları programı şöyle:

29 Kasım Salı: 19.00 Beşiktaş-İstanbulspor (Vodafone Park)

2 Aralık Cuma: 19.00 Beşiktaş-VavaCars Fatih Karagümrük (Vodafone Park)

8 Aralık Perşembe: Beşiktaş-Charleroi (Antalya)

11 Aralık Pazar: Beşiktaş-Westerlo (Antalya)