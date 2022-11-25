İran milli takımı oyuncuları, İngiltere ile oynadıkları Dünya Kupası karşılaşmasında ulusal marşını okumadı. Ülkedeki protestolara destek verdi.

Galler maçında ise geri adım atıldı. Futbolcular milli marşa eşlik etti.

Ancak stadyumda ıslıklar bir anda yükseldi.

İran taraftarları milli marş boyunca protestosunu sürdürdü. Kimi yuhaladı, kimi alkışladı.

Futbolcuların baskı gördüğü, bu yüzden marşa eşlik ettikleri öne sürüldü.

Takımın forvet oyuncusu Mehdi Taremi ise, maç öncesi basın toplantısında, milli marşı okumaları yönünde Tahran'dan herhangi bir baskı görmediklerini açıklamıştı.

Stadyum çevresinde de rejim destekçileri ile protestocular karşı karşıya geldi. Stat önünde gerginlik yaşandı.