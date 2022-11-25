Haber Giriş: 25 Kasım 2022 Cuma 16:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
Güney Kore'de Hyundai'nin geliştirdiği şoförsüz otobüsler trafiğe çıktı
Güney Kore'nin başkenti Seul'de, otomobil üreticisi Hyundai'nin geliştirdiği şoförsüz otobüsler yollara çıktı.
Ülke basınındaki habere göre, sürücüsüz otobüsler Jongno-gu ilçesinde seferlere başladı.
Otobüsler, Sewoon Alışveriş Merkezi ile Cheonggye Plazası arasında yaklaşık 3 kilometrelik mesafede hizmet veriyor.
Hyundai'nin üretimi otobüslerin, kameralar ve lazer ışınları sayesinde belirlenen istikamette yol alabildiği kaydediliyor.
Vatandaşlar, otobüslere rezervasyon yaparak ücretsiz binebiliyor.
Öte yandan, otobüslerin geçici güvenlik tedbiri kapsamında kısa mesafede kullanıldığı, ilerleyen dönemlerde mesafelerin uzatılacağı ifade ediliyor.
Etiketler: Güney Kore
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