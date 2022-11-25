Kanaldan yapılan yazılı açıklamada, dün Kudüs'te Arapça konuşan kadın muhabirleri Avde ve kameramanları Nadir Baybers'in, Yahudiler tarafından taciz ve saldırıya uğradığı belirtildi.

"Leyla, İsrailliler tarafından bir yılda üçüncü kez hedef alındı. (İsraillilerin) Bu dokunulmazlıkları derhal sona ermeli" ifadesi kullanılan açıklamada, France 24'ün bu saldırıları şiddetle kınadığı vurgulandı.

Açıklamada, Kudüs'te sabah iki patlamanın yaşandığı mahalde yayın yapan muhabir ve kameramanlarının İsrailliler tarafından önce aşağılandığına, sonra saldırıya uğradığına ve ekipmanlarının zarar gördüğüne işaret edilerek, basın özgürlüğüne açık ve kasıtlı bir saldırı teşkil eden bu olay nedeniyle ekibin hala şok içinde olduğu belirtildi.

İsrail polisi müdahale etmediği gibi gazetecilerden gitmelerini istedi

France 24 Gazeteciler Cemiyetinden yapılan açıklamada da İsraillilerin, canlı yayına müdahale ederek kameralar önünde nefret söylemi kullandığını aktardı.

Canlı yayın bittikten sonra da ekibin etrafını çevreleyen Yahudilerin hakaretler ve saldırgan tavırlarını artırarak muhabir Avde’ye "Gazze'ye gidin" diyerek saldırdıkları, kameraman Baybers'i yumrukladıkları ve kamerasının tripodunu kırdıkları anlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Leyla'nın ısrarlı bir şekilde yardım istediği polis, müdahalede bulunmadığı gibi ekibimizden alanı terk etmelerini istedi. Bu şiddet ve İsrail polisinin yardım çağrısını reddetmesi karşısında ekibimiz işini bırakıp kaçmak zorunda kaldı."

Söz konusu saldırının, polisin umursamazlığının kabul edilemez olduğunun ve basın özgürlüğünün esaslarından biri olan hiçbir demokraside buna tahammül edilemeyeceğinin altı çizilen açıklamada, "İsrail güvenlik ve siyasi makamlarını, gazetecileri, yaşamlarından endişe duymadan işlerini normal koşullarda yapabilmeleri için koruma sağlamaya çağırıyoruz" ifadesine yer verildi.

Açıklamada, kanal yönetiminin, Avde’nin işini normal şekilde yapmaya devam etmesi ve sahaya çıkması için desteğini esirgemeyeceği vurgulandı.