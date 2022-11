Sosyal medya platformu Twitter, bir süredir dondurduğu aylık 8 dolar karşılığı mavi onay rozeti satışını yeniden başlatacak. Bunun yanı sıra şirket, onaylı "altın" ve "gri onay" işaretlerini de kullanıcıların hizmetine sunacak.

Elon Musk bir tweet'te "Şirketler için altın, hükümetler için gri, bireyler için mavi rozet (ünlüler ya da değil). Acı verici ama gerekli" dedi.

Musk, onaylanan tüm hesapların, kontrol etkinleştirilmeden önce manuel olarak doğrulanacağını söyledi.

Sorry for the delay, we’re tentatively launching Verified on Friday next week.



Gold check for companies, grey check for government, blue for individuals (celebrity or not) and all verified accounts will be manually authenticated before check activates.



Painful, but necessary.