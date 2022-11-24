Milli Savunma Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ve Savunma ve Havacılık Sanayii İmalatçılar Derneği (SASAD) tarafından desteklenen 5. Kara Sistemleri Semineri'nde güvenlik güçlerinin kara unsurlarının kullandığı ve kullanmaya başlayacağı sistemler ele alındı.

ASELSAN Kara ve Silah Sistemleri Program Direktörü Serhan Özsoy, etkinlikte yaptığı sunumda, şirketin kara sistemleri alanında son dönemde yaptığı çalışmalara ilişkin bilgiler verdi.

Zırhlı Muharebe Aracı Modernizasyon Projesi'nde önemli gelişmeler kaydettiklerini ifade eden Özsoy, proje kapsamında her faaliyet alanlarında üstün yeteneklere sahip sistemleri araçlara kazandırdıklarını söyledi.

Özsoy, projede kalifikasyon aşamasının tamamlandığını, ilk araç teslimatlarına başlayacaklarını belirterek, "Önümüzdeki hafta içinde ilk teslim törenini gerçekleştiriyor olacağız." dedi.

Fırat M60T modernizasyonu kapsamında ilave yetenekler kazandırılan tanklara yönelik çalışmaların sürdürdüğüne dikkati çeken Özsoy, milli olarak geliştirilen Volkan-M Atış Kontrol Sistemi'ne ilişkin olarak da önemli mesafe katettiklerini dile getirdi. Özsoy, "Bu yıl içinde kalifikasyonunu tamamlayacağız. 2000'li yıllarda yurt dışı kaynaklı bir şekilde modernize edilmiş, tankların beyni olarak nitelendirebileceğimiz atış kontrol sistemi yerli ve milli hale getirilecek." diye konuştu.

"Altay için göreve hazırız"

Altay tankının atış kontrol elektronik sistemlerini sağladıklarını anlatan Özsoy, şöyle devam etti:

"Geçtiğimiz ay bir kabul faaliyetimiz gerçekleşti. ASELSAN alt sistemlerine yönelik kabul muayene faaliyetlerini tamamladık. Kısa zaman içinde Altay Projesi'nde de önemli aşamalara geçileceği öngörülüyor. ASELSAN olarak burada göreve hazırız. Hatta Volkan-M'de olduğu gibi, Altay için Dönem-1'de gerçekleştirilen atış kontrol sistemini yenileştirerek hatta teknik olarak daha üst seviyeye taşıdığımız Volkan-2 Atış Kontrol Sistemi'nin kalifikasyonunu bu yıl içerisinde tamamlamayı hedefliyoruz."

Özsoy, Alkar Havan Sistemleri Ürün Ailesini 4x4 araçlara entegre edip seri üretim kapsamında teslimatlar gerçekleştirdiklerini, BMC ve Nurol Makina ile bu sistemlerin ihracatına yönelik sözleşmeler imzaladıklarını söyledi. Özsoy, sabit tesis uygulamalarının da Kara Kuvvetleri tarafından kullanılmaya başlandığını kaydetti.

Klasik tavan modernizasyon projelerine devam ettikleri bilgisini paylaşan Özsoy, yıl içinde 60 mm Akıllı Atış Kontrol Sistemi, 81 ve 120 mm Havan Tevcih Sistemleri'nin kalifikasyonlarının tamamlanarak pilot üretimlerin Kara Kuvvetlerine teslim edildiğini söyledi.

Zırhlı araçlara aktif koruma

Yeni Nesil Fırtına Obüsü'nün kalifikasyon çalışmalarını da bu yıl tamamlayacaklarını ifade eden Özsoy, "yeni nesil Fırtına"ların en hızlı şekilde envantere sunulmasına katkıda bulunduklarını belirtti.

Özsoy, kamyona monteli Panter Obüsü ve havada taşınabilir Boran obüsleri atış kontrol sistemlerini ASELSAN'ın üstlendiğini anlatarak, pilot üretimlerin tamamlandığını, testlerin başarıyla devam ettiğini, kısa sürede seri üretime geçilmesinin öngörüldüğünü söyledi.

ASELSAN'ın uzaktan komutalı silah sistemleri alanındaki başarısını vurgulayan Özsoy, 24 ülkede 3700'den fazla sistemin kullanıldığını söyledi.

Özsoy, Kama Aktif Koruma Sistemi'ne yönelik yürüttükleri çalışmalar hakkında da bilgiler vererek, şunları kaydetti:

"Savunma Sanayii Başkanlığımız ile yürütülen bir teknoloji kazanım yükümlülüğü projesi kapsamında ASELSAN aktif koruma sistemlerinin bir harp başlığı alt projesi olarak değerlendirilebilir. Küçük zırhlı araçlar veya sabit tesislerde kullanılabilecek bir aktif koruma sistemini geliştiriyoruz. Patlatma ve saha testleri oldukça başarılı gidiyor. Kısa süre içinde Akkor ve Pulat'la başlayan aktif koruma sistemlerimizin yanına Kama Sistemi'ni ekleyebileceğimizi değerlendiriyoruz."