Karşılaşmanın 42. dakikasında ceza alanına topla giren Sarr, Hincapie'nin müdahalesiyle yerde kalınca Fransız hakem Clement Turpin penaltı noktasını gösterdi.

GOL - 44. dakikada topun başına geçen Sarr, meşin yuvarlağı kalecinin solundaki köşeden ağlara gönderdi. 1-0.

GOL - 67. dakikada sağ taraftan kullanılan korner atışında, ceza alanına gelen topu Torres arka direğe aşırttı. Müsait pozisyondaki Caicedo, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 1-1.

Moises Caicedo'nun Ekvador'a beraberliği getiren golü pic.twitter.com/8n4E65nuNd — TRT Spor (@trtspor) November 29, 2022

GOL - 70. dakikada Senegal'in sağ taraftan kullandığı serbest atışta, ceza alanına gelen top savunmadan sekince Koulibaly'nin önünde kaldı. Bu futbolcunun gelişine vuruşunda Senegal bir kez daha öne geçti. 2-1.

Kalan bölümde skoru korumasını bilen Senegal, son grup maçında Ekvador'u 2-1 mağlup etti. Karşılaşmayı 44 bin 569 taraftar tribünden izledi.

Senegal ikinci turda

Hollanda'nın ardından 6 puanla grubu ikinci olarak tamamlayan Senegal, 2002 Dünya Kupası'nın ardından tarihinde ikinci kez son 16 turuna kaldı.

Senegal, bu turda B Grubu'nu lider olarak tamamlayan takımın rakibi olacak.

#ÖZET | Senegal, Dünya Kupası'nda 20 yıl sonra yeniden gruptan çıkmayı başararak adını son 16 turuna yazdırdı



Enner Valencia ve arkadaşlarının Dünya Kupası yolculuğu ise son buldu



İşte maçın özet görüntüleri pic.twitter.com/LgbbUwazlc — TRT Spor (@trtspor) November 29, 2022

Stat: Uluslararası Halife

Hakemler: Clement Turpin, Nicolas Danos, Cyril Gringore (Fransa)

Ekvador: Galindez, Preciado (Dk. 85 Porozo), Torres, Hincapie, Estupinan, Franco (Dk. 46 Sarmiento), Gruezo (Dk. 46 Cifuentes), Moises Caicedo, Plata, Estrada (Dk. 64 Reasco), Enner Valencia

Senegal: Edouard Mendy, Jakobs, Diallo, Koulibaly, Sabaly, Gana Gueye, Pape Gueye, Pathe Ciss (Dk. 74 Nampalys Mendy), Sarr, Dia (Dk. 90+5 Cisse), Iliman Ndiaye (Dk. 74 Dieng)

Goller: Dk. 44 Sarr (penaltıdan), Dk. 70 Koulibaly (Senegal), Dk. 67 Caicedo (Ekvador)

Sarı kart: Dk. 66 Gana Gueye (Senegal)