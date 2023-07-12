"Şehit Ömer Halisdemir Bisiklet Turu"na katılan sporcular Afyonkarahisar'a ulaştı

Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Kübra Teymur ile Belediye Başkanı Murat Öner, Anıtpark'tan aldığı toprağı şehit Ömer Halisdemir’in kabrine ulaştırılmak üzere Arnavutköy Belediyesi Spor Müdürü Mahmut Okur'a teslim etti.

Teymur, burada gazetecilere, bir destana dönüşen 15 Temmuz'un en önemli kahramanlarından şehit Ömer Halisdemir için düzenlenen bisiklet turuna katılan sporcuları Afyonkarahisar'da ağırlamaktan memnun olduklarını belirtti.

Teymur, şehit kanı değmiş Afyonkarahisar'dan Ömer Halisdemir'in kabrine toprak göndermenin şeref olduğunu dile getirdi.

"Sporcularımızdan şehit Ömer Halisdemir'in memleketi Niğde'ye bizden çokça selam götürmenizi ve şehit toprağını öpmenizi istirham ediyoruz. Başta vatanları için canlarını feda eden kahraman şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına sabırlar diliyorum. Yolunuz açık olsun."

Teymur'un uğurladığı aralarında profesyonel sporcuların da yer aldığı bisikletlilerin 3 gün sonra şehit Ömer Halisdemir'in kabrinin bulunduğu Niğde'nin Bor ilçesine ulaşmaları bekleniyor.

İstanbul, Yalova, Bursa, Kütahya, Afyonkarahisar, Konya ve Aksaray üzerinden Niğde'ye ulaşacak sporcular, tur boyunca her ildeki şehitliklerden alacakları toprağı şehit Ömer Halisdemir'in kabrine bırakacak.