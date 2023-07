Yam Madar Fenerbahçe Beko'da

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 22 yaşındaki Yam Madar'ın 2022-2023 sezonunda THY Avrupa Ligi'nde "Yükselen Yıldız" seçildiği hatırlatılarak, "Bu anlaşmanın kulübümüze ve Yam Madar’a hayırlı olmasını diliyor, oyuncumuzun sarı-lacivertli forma altında zaferlerle dolu sezonlar yaşamasını temenni ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Basketbola ülkesinin Hapoel Tel Aviv takımının altyapısında başlayan Yam Madar, son 2 sezonda Partizan ekibinde görev aldı. Genç basketbolcu, İsrail Milli Takımı'nın da formasını giyiyor.

Welcome to the family Yam Madar! pic.twitter.com/cEPpad1j7E