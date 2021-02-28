Haber Giriş: 28 Şubat 2021 Pazar 16:15Son Güncelleme: Kaynak: TRT SPOR
Schalke 04'te teknik ekibin görevine son verildi
Almanya Ligi'nin köklü kulüplerinden Schalke 04'te, kötü gidişe çare bulunamıyor. Mavi beyazlılarda son olarak tüm teknik ekibin görevine son verildi.
Bundesliga'da puan sıralamasının dibine demir atan Schalke 04, düşme tehlikesini yakından yaşıyor.
Son olarak Stuttgart karşısında alınan 5 - 1'lik mağlubiyet, radikal kararları da beraberinde getirdi.
Teknik direktör Christian Gross ve yardımcısı Rainer Widmayer ile birlikte sportif direktör, takım koordinatörü ve kondisyonerin de takımla ilişkisi sonlandırıldı.
23 haftası geride kalan Bundesliga'da sadece 1 galibiyetle 9 puan alabilen Schalke'de, bu sezon dördüncü kez teknik direktör ayrılığı yaşanmış oldu.
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