Bundesliga'da puan sıralamasının dibine demir atan Schalke 04, düşme tehlikesini yakından yaşıyor.

Son olarak Stuttgart karşısında alınan 5 - 1'lik mağlubiyet, radikal kararları da beraberinde getirdi.

Teknik direktör Christian Gross ve yardımcısı Rainer Widmayer ile birlikte sportif direktör, takım koordinatörü ve kondisyonerin de takımla ilişkisi sonlandırıldı.

23 haftası geride kalan Bundesliga'da sadece 1 galibiyetle 9 puan alabilen Schalke'de, bu sezon dördüncü kez teknik direktör ayrılığı yaşanmış oldu.