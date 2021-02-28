Göztepe galibiyet serisini sürdürdü. Medipol Başakşehir ve Fenerbahçe maçlarını kazanan sarı-kırmızılılar, 27. haftada evinde Kasımpaşa engelini de aştı.

Maçın 15. dakikasında konuk takımdan Luckassen direkt kırmızı kart gördü.

Göztepe 25. dakikasında Ndiaye ile golü buldu.Göztepe'de Berkan Emir ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımlarını 10 kişi bıraktı.

Göztepe bu sonuçla 35 puana yükseldi, Kasımpaşa ise 29 puanda kaldı.

Ligin ilk devresinde iki takım golsüz berabere kalmıştı.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

KIRMIZI KART - Müsabakanın 15. dakikasında orta sahada Cherif Ndiaye'ye yaptığı faulün ardından Derrick Luckassen direkt kırmızı kartla cezalandırıldı.

GOL - 25. dakikada Göztepe öne geçti. Sol kanattan Halil Akbunar'ın yaptığı ortada arka tarafta Cherif Ndiaye'nin vuruşunda top filelere gitti: 1-0.

Maçın ilk 45 dakikalık bölümünü Göztepe 1-0 önde tamamladı.

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

Karşılaşmanın 50. dakikasında Hadergjonaj'ın pasında ceza sahası içi sağ çapraz pozisyonda topla buluşan Yusuf Erdoğan'ın şutunda kaleci İrfan Can Eğribayat'ın dokunduğu meşin yuvarlak direğe çarpıp oyun alanına döndü. Araya giren savunma oyuncuları topu uzaklaştırdı.

55. dakikada ceza sahası sağ çapraz pozisyondaki Yusuf Erdoğan'ın şutunda kaleci İrfan Can, topu çeldi.

Göztepe'de ilk sarı kartını 72. dakikada gören Berkan Emir, 84. dakikada ikinci sarı kartının ardından kırmızı kartla cezalandırıldı.

Müsabaka Göztepe'nin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Stat: Gürsel Aksel

Hakemler: Suat Arslanboğa, Samet Çavuş, Bahtiyar Birinci

Göztepe: İrfan Can Eğribayat, Murat Paluli, Alpaslan Öztürk, Atınç Nukan, Berkan Emir, Halil Akbunar (Dk. 86 Burekovic), Soner Aydoğdu (Dk. 62 Esiti), Nwobodo, Cherif Ndiaye, Diabate (Dk. 46 Zulj), Jahovic (Dk. 76 Brown Ideye)

Kasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Luckassen, Brecka, Hadadi, Hajradinovic, Aytaç Kara, Sadiku, Yusuf Erdoğan (Dk. 67 Koomson), Bistrovic (Dk. 57 Drinkwater), Varga (Dk. 78 Anıl Koç)

Gol: Dk. 25 Cherif Ndiaye (Göztepe)

Kırmızı kartlar: Dk. 15 Luckassen (Kasımpaşa), Dk. 84 Berkan Emir (Göztepe)

Sarı kartlar: Dk. 20 Soner Aydoğdu (Göztepe), Dk. 35 Aytaç Kara, Dk. 53 Yusuf Erdoğan (Kasımpaşa)

Fuat Çapa: Sahada oynanan oyundan ve mücadeleden memnunum

Müsabakanın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulunan Kasımpaşa'nın teknik direktörü Fuat Çapa, iki takım adına önemli bir karşılaşmayı kaybettikleri için üzgün olduklarını söyledi.

Çapa, karşılaşmaya iyi başlamalarına rağmen etkili pozisyon bulamadıklarını anlatarak, eksik oyuncuların yerine forma giyenlerin ellerinden geleni yapmaya çalıştığını ancak eksikliklerini hissettiklerini dile getirdi.

Çapa, henüz 15. dakikada gördükleri kart nedeniyle oyun felsefelerini değiştirmek zorunda kaldıklarını belirtti.

"Kırmızı kart gördüğümüz pozisyonu birkaç defa izledim, yapılan faul ve oyuncunun teatral düşüşü var. Hakem pozisyonu oyuncunun düşüşüne bakarak değerlendirdiyse bu bizim adımıza çok üzücü. Futbolda topa müdahale olacak. Bu konuda şanssız olduğumuzu söyleyebilirim. Ligde lehine penaltı verilmeyen tek takım biziz. Bugüne kadar en az 6-7 pozisyonun penaltı olduğu söylendi. Kartların çabuk gösterilmesi var. Hatalara camia olarak yeterli tepki göstermememiz bize pahalıya mal oluyor. Bazı camialar her kanalı kullanarak gerekli tepkiyi gösteriyor. Bu konuda bizim eksiğimiz var."

Fuat Çapa, ikinci yarıda oyuncularına biraz daha önde oynamaları gerektiğini söylediğin ifade etti.

"Bunda da gayet başarılı olduğumuzu söyleyebilirim. Mağlup olduğumuz için üzgünüm. Sahada oynanan oyundan ve mücadeleden memnunum. Oyuncularımı tebrik etmek istiyorum."