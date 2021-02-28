Medical Park'ta oynanan mücadelenin ilk yarısında gol sesi çıkmadı. Trabzonspor'da Uğurcan Çakır kalesinde devleşerek ilk yarıda çok kritik kurtarışlara imza attı.

Fenerbahçe'ye şampiyonluk yolundaki üç puanı 76. dakikada Pelkas ağlarla buluşturdu.

10 maçlık galibiyet serisi son bulan Trabzonspor haftayı 48 puanla kapatarak zirve yarışında yara aldı.

Şampiyonluk yarışında çok önemli bir galibiyet alan Fenerbahçe 54 puana yükseldi. Öte yandan Sarı lacivertli ekip 4 yıl sonra Trabzon deplasmanında kazanmış oldu.

Ligin ilk yarsında Kadıköy'de oynanan mücadelede Fenerbahçe Trabzonspor'u 3-1 yenmişti.

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftada Trabzonspor Kasımpaşa ile deplasmanda oynayacak. Fenerbahçe ise Fraport TAV Antalyaspor'u konuk edecek.

[Fotoğraf: AA]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

11. dakikada Sosa'nın sağdan kullandığı köşe vuruşunda, ceza alanı içinde Serdar Aziz'in kafa vuruşunda, top direğin az farkla üzerinden auta çıktı.

25. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın ceza alanın dışından şutunda, kaleci Uğurcan Çakır topu yatarak çıkardı. Dönen topta gelişen atakta Szalai'nin şutunda, Uğurcan Çakır meşin yuvarlağı kornere çelerek bir tehlikeyi daha önledi.

30. dakikada Szalai'nin soldan ortasında yakın mesafedeki Thiam'ın kafa vuruşunda, kaleci Uğurcan Çakır, topu çelerek bir kez daha gol izni vermedi.

45. dakikada Osayi Samuel'in sağ taraftan pasında, ceza alanı içinde Mesut Özil'in vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır, topu çıkardı.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

55. dakikada Sosa'nın sağdan kullandığı köşe vuruşunda, yakın mesafedeki Gökhan Gönül'ün kafa vuruşunda, kaleci Uğurcan Çakır topu çıkardı.

63. dakikada Osayi Samuel'in pasında ceza alanı sağ çaprazında Sosa'nın şutunda, top kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı.

70. dakikada Berat Özdemir'in uzun pasında, sağ taraftan rakiplerinden sıyrılarak ceza alanına giren Nwakaeme'nin şutunda, kaleci Altay Bayındır topa sahip oldu.

GOL - 76. dakikada Fenerbahçe, golü buldu. Ferdi Kadıoğlu'nun pasında, topla hareketlenen Pelkas'ın ceza alanı dışından şutunda, yerden seken top kaleci Uğurcan Çakır'ın solundan filelerle buluştu. 0-1.

83. dakikada Bakasetas'ın soldan kullandığı korner atışında, ceza alanı içinde Djaniny'in kafa vuruşunda, top yan direğe çarparak auta çıktı.

90+5. dakikada az oyuncuyla savunmayı yakalayan Fenerbahçe'de Ozan Tufan, topu Valencia'ya aktardı. Bu futbolcunun şutunda, top direğin yanından auta gitti.

Fenerbahçe, karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.

[Fotoğraf: AA]

Stat: Medical Park

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Serkan Olguncan, Erdinç Sezertam

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Serkan Asan (Dk. 79 Yunus Mallı), Edgar Ie, Vitor Hugo, Marlon (Dk. 86 Abdulkadir Parmak), Berat Özdemir, Flavio Medeiros da Silva (Dk. 86 Afobe), Anastasios Bakasetas, Caleb Ekuban (Dk. 75 Yusuf Sarı), Anthony Nwakaeme, Djaniny.

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Attila Szalai, Marcel Tisserand, Serdar Aziz, Gökhan Gönül, Jose Sosa, Mert Hakan Yandaş (Dk.74 Ozan Tufan), Mesut Özil (Dk. 66 Mbwana Samatta), Dimitris Pelkas (Dk. 86 Filip Novak), Bright Osayi-Samuel (Dk. 74 Ferdi Kadıoğlu), Mame Thiam (Dk. 66 Enner Valencia).

Sarı kartlar: Dk. 7 Ekuban (Trabzonspor), Dk. 56 Mert Hakan Yandaş, Dk. 72 Serdar Aziz (Fenerbahçe)

Gol: Dk. 76 Pelkas (Fenerbahçe)