Sarı-kırmızılı kulübün KAP açıklaması şu şekilde:

"Profesyonel Futbolcu Marcelo Josemir Saracchi Pintos ve Kulübü Rasenballsport Leipzig GmbH ile oyuncunun 2020-2021 sezonu sonuna kadar geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun kulübüne net 500.000 Euro tutarında geçici transfer bedeli ödenecektir.

Futbolcuya ise 2019-2020 futbol sezonu için net 700.000 Euro ve 2020-2021 sezonu için net 1.350.000 Euro sabit transfer ücreti ödenecektir."

Yeni transfer Galatasaray'da 36 numaralı forma giyecek.

Galatasaray'ın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Galatasaray'a hoş geldin Marcelo Saracchi!" mesajına yer verildi.