Saracchi Galatasaray'da06 Ocak 2020 Pazartesi 17:20 - Son Güncelleme 06 Ocak 2020 Pazartesi 17:31
Galatasaray, Marcelo Saracchi'yi 1.5 yıllığına kiraladığını KAP'a bildirdi.
Sarı-kırmızılı kulübün KAP açıklaması şu şekilde:
"Profesyonel Futbolcu Marcelo Josemir Saracchi Pintos ve Kulübü Rasenballsport Leipzig GmbH ile oyuncunun 2020-2021 sezonu sonuna kadar geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun kulübüne net 500.000 Euro tutarında geçici transfer bedeli ödenecektir.
Futbolcuya ise 2019-2020 futbol sezonu için net 700.000 Euro ve 2020-2021 sezonu için net 1.350.000 Euro sabit transfer ücreti ödenecektir."
Yeni transfer Galatasaray'da 36 numaralı forma giyecek.
Galatasaray'ın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Galatasaray'a hoş geldin Marcelo Saracchi!" mesajına yer verildi.
Galatasaray'a hoş geldin Marcelo Saracchi! pic.twitter.com/BVCD04fYv5— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) January 6, 2020