Fenerbahçe’de gündem stoper transferi. Sezon sonuna kadar Simon Falette’yi kiralamak isteyen sarı lacivertliler, Eintracht Frankfurt'a teklif götürdü.

Alman ekibi, 27 yaşındaki futbolcuyu kiralamaya sıcak bakıyor.

Stoper ve sol bekte de oynayabilen Gineli futbolcu, 2018 yılında 2 milyon 700 bin euro karşılığında Metz’den transfer edilmişti.

Falette, bu sezon Eintracht Frankfurt formasıyla 1 maçta forma giyebildi.

Gineli futbolcu, Köln kulübünün de gündeminde. Alman basınına konuşan Köln Sportif Direktörü Horst Heldt, "Bizim için bu transferin gerçekleşme ihtimali düşük." dedi.

Kaynak: TRT SPOR