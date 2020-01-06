Olimpiyat ateşi Lozan'a ulaştı06 Ocak 2020 Pazartesi 15:37 - Son Güncelleme 06 Ocak 2020 Pazartesi 15:41
2020 Kış Gençlik Olimpiyat Oyunları'nın sembolü meşale, yolcuğunu tamamladı. Son olarak Fransa'da bulunan ateş, oyunların yapılacağı Lozan'a ulaştı.
2020 Kış Gençlik Olimpiyat Oyunları heyecanının başlamasına sayılı gün kaldı. Oyunların sembolü olan meşale de yolculuğunu tamamladı.
İsviçre'ye ulaşmadan önceki son durak Fransa'ydı. Olimpiyat ateşini, dünya ve olimpiyat şampiyonu eski Fransız judocu Thierry Rey taşıdı.
Fransa'daki yolculuğunu tamamlayan olimpiyat meşalesi, genç sporcuların ellerinde İsviçre topraklarında yol aldı..
Üçüncü kez düzenlenecek Kış gençlik oyunları'nın ev sahibi Lozan'a ulaşan meşaleyle, büyük olimpiyat ateşi yakıldı.
Dünyanın en büyük organizasyonlarından 'Gençlik Olimpiyat Oyunları’ Perşembe günü başlayacak ve 22 Ocak'ta sona erecek.
Kaynak: TRT SPOR