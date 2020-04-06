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Santiago Bernabeu Stadı’na koronavirüs engeli
[Fotoğraf: AA]
Koronavirüs salgını nedeniyle İspanya La Liga ekibi Real Madrid, maçlarını oynadığı Santiago Bernabeu Stadı’nın yenilenme çalışmalarına ara verdi.
Yeni tip koronavirüs (covid-19) salgını nedeniyle olağanüstü halin devam ettiği İspanya'da, inşaat çalışmaları da durduruldu.
İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) takımlarından Real Madrid'in maçlarını oynadığı başkent Madrid'deki Santiago Bernabeu Stadı’nın da yenileme çalışmalarına ara verildi.
[Fotoğraf: AA]
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