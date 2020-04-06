Haber Giriş: Kaynak: AA
Hollanda'da futbol kulüpleri için para toplanıyor
[Fotoğraf: AA]
Hollanda Kraliyet Futbol Federasyonu (KNVB), koronavirüsün olumsuz etkileri sebebiyle amatör ve profesyonel futbol kulüpleri için yardım fonu oluşturdu.
Federasyondan yapılan açıklamada, liglerin oynanmaması sebebiyle geliri düşen kulüplerin, ekonomik olarak zor durumda kaldığı belirtildi.
Bu nedenle oluşturulan yardım fonuna Hollanda Milli Takımı oyuncuları ve lig sponsorlarının toplamda 11 milyon euro bağış yaptığı duyuruldu.
Toplanacak bütün yardımların profesyonel ve amatör kulüplerin arasında paylaştırılacağı aktarıldı.
Er komt een financieel steunpakket voor voetbalclubs ter waarde van 11 miljoen euro. De donaties van de Oranjeteams en ING richten zich op het amateurvoetbal, de KNVB biedt zowel de betaaldvoetbalclubs als de amateurverenigingen steun.https://t.co/462BTfACMo pic.twitter.com/wZYOyRcaba— KNVB (@KNVB) April 6, 2020
Etiketler: koronavirüsün olumsuz etkileri Hollanda Kraliyet Futbol Federasyonu futbol kulüplerine yardımSon Güncelleme: 6 Nisan 2020 Pazartesi 16:42
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