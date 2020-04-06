Neredeyse tüm Avrupa’da ligler, koronavirüs nedeniyle süresiz ertelenmiş durumda.

Futbolun ne zaman başlayıp, sezon ne zaman tamamlanacağı tartışılırken; 31 Mayıs'ta birçok yıldızın da takımları ile sözleşmeleri sona eriyor.

Sözleşmesi sona erecek oyuncular listesinde, hemen hemen her takımın kadrosunda görmek isteyeceği futbolcular bulunuyor.

Real Madrid forması giyen Luka Modric, Manchester City’nin maestroları Fernandinho ile David Silva ve Paris Saint Germain’in golcü ismi Edinson Cavani, bu isimlerden sadece bir kaçı..

Mario Götze, Dries Mertens’in yanı sıra Chelsea’nin iki yıldız ismi Pedro ve Willian’da 31 Mayıs'ta boşa çıkacak isimler arasında yer alıyor.

FIFA'nın sözleşmelerin sona ereceği tarih konusunda liglerin biteceği tarihlere göre düzenleme yapması bekleniyor.

Ancak bu isimler sözleşme uzatmadığı takdirde gelecek sezon istediği takımın formasını giyebilir.