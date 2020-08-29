Yeşil-beyazlı kulübün, Hırvatistan ekibi HNK Hajduk Split’tten kadrosuna kattığı Nijeryalı forvet Samuel Eduok, yaptığı açıklamada kendisine inanarak Konyaspor'a gelmesine vesile olanlara teşekkür etti.

26 yaşındaki futbolcu, Konyaspor formasıyla büyük başarılara imza atmak istediğini vurguladı.

"Başta başkanımız ve yönetim kurulu olmak üzere Konyaspor camiasına bana inanıp güvendikleri için teşekkür ediyorum. Bana inananları mahcup etmeyeceğim. Goller ve asistler yaparak takıma katkı sağlamaya çalışacağım. Konyaspor'un muhteşem bir taraftarı var. Takımlarına müthiş destek veriyorlar. Yüzde 30 taraftarın alınacak olmasından dolayı mutluyum çünkü takıma çok katkı sağlayacağını düşünüyorum.”

Öte yandan Eduok, Kayacık Tesisleri'nde yardımcı antrenörler eşliğinde yaklaşık 1 saat süren çabukluk ve koordinasyon çalışması yaptı.