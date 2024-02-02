Samsunspor'un rakibi Galatasaray

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda saat 20.00'de başlayan mücadeleyi hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetiyor.
Galatasaray karşılaşmanın ilk yarısını 2-0 önde tamamladı. Sarı kırmızılıların gollerini, 5. dakikada Nelsson ile 11. dakikada Barış Alper Yılmaz kaydetti.
Ligin son 4 haftasında 2 galibiyet ve 2 beraberlik alan Samsunspor, topladığı 26 puanla 14. sırada yer alıyor.
Son 4 haftada yenilmezlik serisi yakalayan kırmızı-beyazlı takım, Galatasaray karşısında da bu serisine devam etmek istiyor.
Ligde geride kalan 23 müsabakada 19 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan Galatasaray, 60 puan topladı. Sarı-kırmızılı takım, Fenerbahçe'nin averajla gerisinde 2. sırada yer alıyor.
Ligin ilk yarısında oynanan maçı Galatasaray 4-2 kazanmıştı.
Mücadeleyi TRT Radyo 1'den naklen takip edebilirsiniz...
İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI
İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI
Ayrıntılar geliyor...
Stat: Samsun Yeni 19 Mayıs
Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Aleks Taşçıoğlu, Mustafa Sönmezş.
Yılport Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Van Drongelen, Satka, Alim Öztürk, Taylan Antalyalı, Ait Bennasser, Ntcham, Emre Kılınç, Holse, Ercan Kara.
Galatasaray: Muslera, Kaan Ayhan, Nelsson, Sanchez, Berkan Kutlu, Kerem Demirbay, Torreira, Barış Alper Yılmaz, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi.
Goller: Dk. 5 Nelsson, Dk. 11 Barış Alper Yılmaz (Galatasaray)