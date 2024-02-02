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Spor
TRT HABER / AA 02.02.2024 20:00

Samsunspor'un rakibi Galatasaray

Yılport Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray'ı ağırlıyor.

Samsunspor'un rakibi Galatasaray
[Fotograf: AA]

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda saat 20.00'de başlayan mücadeleyi hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetiyor.

Galatasaray karşılaşmanın ilk yarısını 2-0 önde tamamladı. Sarı kırmızılıların gollerini, 5. dakikada Nelsson ile 11. dakikada Barış Alper Yılmaz kaydetti.

Ligin son 4 haftasında 2 galibiyet ve 2 beraberlik alan Samsunspor, topladığı 26 puanla 14. sırada yer alıyor.

Son 4 haftada yenilmezlik serisi yakalayan kırmızı-beyazlı takım, Galatasaray karşısında da bu serisine devam etmek istiyor.

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Ligde geride kalan 23 müsabakada 19 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan Galatasaray, 60 puan topladı. Sarı-kırmızılı takım, Fenerbahçe'nin averajla gerisinde 2. sırada yer alıyor.

Ligin ilk yarısında oynanan maçı Galatasaray 4-2 kazanmıştı.

Mücadeleyi TRT Radyo 1'den naklen takip edebilirsiniz...

Samsunspor'un rakibi Galatasaray

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

Ayrıntılar geliyor...

Stat: Samsun Yeni 19 Mayıs

Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Aleks Taşçıoğlu, Mustafa Sönmezş.

Yılport Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Van Drongelen, Satka, Alim Öztürk, Taylan Antalyalı, Ait Bennasser, Ntcham, Emre Kılınç, Holse, Ercan Kara.

Galatasaray: Muslera, Kaan Ayhan, Nelsson, Sanchez, Berkan Kutlu, Kerem Demirbay, Torreira, Barış Alper Yılmaz, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi.

Goller: Dk. 5 Nelsson, Dk. 11 Barış Alper Yılmaz (Galatasaray)

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