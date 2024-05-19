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Türkiye
AA 19.05.2024 14:12

Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 20 gözaltı

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 20 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 20 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şubesi ekiplerince, uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.

Kent genelinde tespit edilen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 755 gram uyuşturucu, 220 sentetik ecza hapı, 13 uyuşturucu hap, 2 hassas terazi ile 3 uyuşturucu madde kullanım aparatı ele geçirdi.

Operasyonda 20 zanlı gözaltına alındı. Yakalananlardan birinin, "Uyuşturucu madde kullanmak" suçundan 1 yıl 8 ay, birinin de 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi.

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