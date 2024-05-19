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Türkiye
AA 19.05.2024 14:05

Bitlis'te yolcu otobüsü dereye düştü: 7 yaralı

Bitlis'in Tatvan ilçesinde yolcu otobüsünün dereye düşmesi sonucu sürücü ile 6 yolcu yaralandı.

Bitlis'te yolcu otobüsü dereye düştü: 7 yaralı

Bitlis-Van kara yolunda yaklaşık 20 yolcunun bulunduğu 65 BJ 330 plakalı otobüs, Yoncabaşı köyü mevkisinde kontrolden çıkarak dereye düştü.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye, AFAD, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler ve yolcular tarafından otobüsten çıkarılan yaralı sürücü ile 6 yolcu, sağlık ekiplerince Tatvan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Tatvan Kaymakamı Remzi Demir ile Belediye Başkanı Mümin Erol da kaza yerine gelerek bilgi aldı.

Otobüsteki diğer yolcular da kaza yerine gelen başka bir otobüsle Van'a götürüldü.

Yolculardan Emrah Can, Tatvan'dan Van'a doğru gittiklerini belirterek, "Kavşaktan dönerken yağmur vardı. Sürücü de biraz süratliydi, karşıdan gelen araçla hakimiyeti kaybetti. Dereye düştük. Ön cam suya batmıştı. Camı kırarak dışarı çıktık." dedi.

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