Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre, 2021-2022 futbol sezonu için teknik direktör Mehmet Altıparmak ile 1 yıllık prensip anlaşmasına varıldı.

Teknik direktör Mehmet Altıparmak, geçen sezon Gençlerbirliği'nde görev yapmıştı.

HOŞ GELDİN MEHMET ALTIPARMAK pic.twitter.com/WIEROrWQfO — Yılport Samsunspor ???????? (@Samsunspor) June 20, 2021

Mehmet Altıparmak: Yolun sonu Süper Lig olsun

Samsunspor’da Ertuğrul Sağlam’dan boşalan teknik direktörlük görevine getirilen tecrübeli Teknik Direktör Mehmet Altıparmak, kendisine ait sosyal medya hesaplarından bir mesaj paylaştı.

"Büyük Samsunspor camiasının büyük hedefleri için yola çıkıyoruz. Bizden beklenen belli, varmak istediğimiz yer belli. Çok çalışacağız ve çok mücadele edeceğiz. Yılport Samsunspor’a gönül veren herkesin desteğiyle yolu sonu Süper Lig olsun."