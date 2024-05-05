Çok Bulutlu 11.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
TRT Haber 05.05.2024 08:08

Fatih Karahan Perşembe günü yılın 2. enflasyon raporunu açıklayacak

Gözler yeni haftada ekonomik verilerde olacak. Merkez Bankası yılın ikinci enflasyon raporunu perşembe günü açıklayacak. Yıl sonu enflasyon tahminleri belli olacak. TÜİK veri takviminde ise işsizlik, dış ticaret ve sanayi üretim endeksi öne çıkacak.

Fatih Karahan Perşembe günü yılın 2. enflasyon raporunu açıklayacak

Piyasalar yoğun bir haftaya hazırlanıyor. Hem veri gündemi hem de haber akışının hareketli geçmesi bekleniyor.

Yurt içinde tüm gözler, perşembe gününde olacak. Merkez Bankası, yılın ikinci enflasyon raporunu açıklayacak. Bu kapsamda yıl sonu enflasyon tahminlerini, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan paylaşacak. Karahan'ın ekonomik görünüme ilişkin değerlendirmeleri de piyasaların odağında olacak.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun veri takvimi de oldukça hareketli...
Nisan ayına ilişkin finansal yatırım araçlarının reel getiri oranları çarşamba günü açıklanacak. Aylık ve yıllık bazda en fazla getiri sağlayan yatırım araçları belli olacak.

Mart ayı dış ticaret endeksleri ve sanayi üretim endeksi rakamları duyurulacak

Perşembe günü mart ayı dış ticaret endeksleri, cuma günü ise mart ayı sanayi üretim endeksi rakamları duyurulacak. Üretimin nabzını tutan veriler, büyüme görünümüne ışık tutacak. Sanayi üretimi şubatta yıllık yüzde 11 virgül 5 artış kaydetmişti.

Açıklanacak bir diğer önemli veri işsizlik oranı

Bu hafta açıklanacak bir diğer önemli veri de işsizlik oranı olacak.
TÜİK, mart ayı iş gücü istatistiklerini cuma günü açıklayacak. Türkiye'de işsizlik oranı, şubatta yüzde 8 virgül 7'ye geriledi. İşsiz sayısı, bu dönemde 109 bin kişi azalarak 3 milyon 78 bin oldu. Devreye alınan politikaların etkisiyle işsizlikte düşüşün sürmesi bekleniyor.

ETİKETLER
Enflasyon Fatih Karahan Merkez Bankası
Sıradaki Haber
"Yenişehir Evleri Arnavutköy Projesi"nin kuraları çekildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
09:20
Mayıs ayında 5 metrelik kar tünelleri
08:58
Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası açılışa hazır
09:04
'Kalkan-21' operasyonlarında 16 organizatör yakalandı
08:08
Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş MIKTA toplantısına katılacak
08:03
Meclis'te bu hafta: Fahiş fiyata ağır yaptırım geliyor
07:59
'Dışişleri Vakfı' kuruluyor
18 ile 'sarı' uyarı: Sağanak geliyor
18 ile 'sarı' uyarı: Sağanak geliyor
FOTO FOKUS
MİT'ten vatandaşlara casusluk uyarısı
MİT'ten vatandaşlara casusluk uyarısı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ