Haber Giriş: 20 Haziran 2021 Pazar 22:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
Genç millilerden 11 madalya
Bulgaristan'ın Samokov kentinde sona eren 17 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli sporcular 11 madalya kazandı.
Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre organizasyonun son gününde Alperen Berber 71 kiloda gümüş, Sercan Kesgin 45 kiloda bronz madalyanın sahibi oldu.
Türkiye, grekoromen stilde 2'şer gümüş ve bronz serbest stilde 4 bronz kadınlarda 2 gümüş 1 bronz madalyayla organizasyonu tamamladı.
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