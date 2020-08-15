Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, yaşanan gelişme üzerine Kocaelispor ile bugün oynanacak hazırlık maçının iptal edildiği kaydedildi.

Yapılan açıklamada hazırlık maçı öncesi oyuncuların ve teknik ekibin testten geçtiği belirtildi.

"Dün takım oyuncularımıza, teknik heyetimize, sağlık ve destek kadrolarımızdaki çalışanlarımız için Bolu Sağlık Müdürlüğü sağlık ekipleri tarafından yapılan Covid-19 PCR testleri sonrası bir oyuncumuzun sonuçlarının pozitif çıkması sonucu bugün saat 17.00'de Bolu Koru Otel antrenman sahasında Kocaelispor ile oynayacağımız hazırlık maçı iptal edilmiştir."