Haber Giriş: Kaynak: AA
Batman'da tenis turnuvası
Teniste Doğu ve Güneydoğu Anadolu Takım Şampiyonası, Batman'da yapılacak.
Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 20-25 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek şampiyona Batman Türkiye Petrolleri Bölge Müdürlüğü Tenis Kortları'nda düzenlenecek.
Müsabakalara katılım hakkı olan kulüplerin, 18 Ağustos Salı günü saat 23.59'a kadar i-kort sisteminden başvurularını yapmaları gerekiyor.
Son Haberler
- 14:12
- 14:15
- 14:11
- 14:04
- 13:54
Sıradaki Haber
Premier Lig'in en iyi teknik direktörü Jürgen Klopp
Yükleniyor lütfen bekleyiniz