Haber Giriş: 25 Ekim 2022 Salı 07:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
Samsunspor'da iki futbolcu kadro dışı bırakıldı
[Fotoğraf: Arşiv]
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'da Fernando Boldrin ve Arvydas Novikovas, kadro dışı bırakıldı.
Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Dyorex Boluspor maçının ardından yönetim kurulunun toplandığı belirtildi.
Açıklamada, yönetim kurulunun aldığı karar doğrultusunda Fernando Boldrin ve Arvydas Novikovas'ın kadro dışı bırakıldığı kaydedildi.
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