Atakaş Hatayspor, sahasında Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti. Bitexen Giresunspor ile MKE Ankaragücü ise 1-1 berabere kaldı.

Medipol Başakşehir'e 1-0 üstünlük kurarak üst üste 3. galibiyetini alan Fenerbahçe, puanını 23 yaptı ve liderliğe yükseldi.

Süper Lig'de bu hafta oynanan müsabakaların 4'ünü ev sahibi, 2'sini ise konuk takımlar kazandı. Üç karşılaşma ise beraberlikle tamamlandı.

Tüm maçlarda gol sevincinin yaşandığı ligin 11. haftasında takımlar toplam 21 kez fileleri havalandırdı.

Sonuçlar

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında oynanan müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:

Fraport TAV Antalyaspor-İstanbulspor: 2-1

HangiKredi Ümraniyespor-VavaCars Fatih Karagümrük: 1-3

Trabzonspor-Demir Grup Sivasspor: 1-0

Fenerbahçe-Medipol Başakşehir: 1-0

Kasımpaşa-Yukatel Kayserispor: 0-1

Adana Demirspor-Arabam.com Konyaspor: 1-1

Galatasaray-Corendon Alanyaspor: 2-2

Bitexen Giresunspor-MKE Ankaragücü: 1-1

Atakaş Hatayspor-Beşiktaş: 2-1

12. hafta

Ligin 12. haftasında oynanacak karşılaşmaların programı şöyle:

28 Ekim Cuma:

20.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Galatasaray (Atatürk Olimpiyat)

29 Ekim Cumartesi:

14.30 Arabam.com Konyaspor-Kasımpaşa (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

20.00 Corendon Alanyaspor-Gaziantep FK (Kırbıyık Holding)

30 Ekim Pazar:

14.30 MKE Ankaragücü-Atakaş Hatayspor (Eryaman)

17.00 Beşiktaş-HangiKredi Ümraniyespor (Vodafone Park)

17.00 Yukatel Kayserispor-Adana Demirspor (RHG EnerTürk Enerji)

20.00 İstanbulspor-Fenerbahçe (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

31 Ekim Pazartesi:

20.00 Demir Grup Sivasspor-Fraport TAV Antalyaspor (Sivas 4 Eylül)

20.00 Medipol Başakşehir-Bitexen Giresunspor (Başakşehir Fatih Terim)