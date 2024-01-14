Samsunspor sahasında rahat kazandı

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda hakem Burak Şeker'in yönettiği karşılaşmayı, Yılport Samsunspor 2-0 kazandı.
Karadeniz ekibi, 4. dakikada Rick Van Drongelen ve 36. dakikada Carlo Holse'nin attığı gollerle karşılaşmayı 2-0 kazandı.
Sivasspor'da maçın 65. dakikasında Fode Koita kırmızı kart gördü.
Bu galibiyetle Samsunspor puanını 21'e çıkardı. Ligde 3 maç sonra kaybeden Sivasspor ise 25 puanda kaldı.
Şehitler unutulmadı
Pençe-Kilit Harekatı’nda teröristlerle girilen çatışmada şehit olan askerler unutulmadı. Karşılaşma öncesinde sahaya futbolcular “Başımız Sağ Olsun” yazılı tişörtlerle çıktılar. Mücadele öncesi şehitler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.
KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI
GOL - 4. dakikada kullanılan köşe vuruşu sonrası ceza sahası dışındaki topa sert ve düzgün vuran Drongelen’in şutunda meşin yuvarlak filelere gitti. 1-0
12. dakikada Fofana’nın ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Marius’un şutunda kaleci Ali Şaşal topu ayaklarıyla çeldi.
31. dakikada defanstan dönen topu ceza sahası dışında önünde bulan Bennasser’in şutunda kaleci Ali Şaşal, topu parmaklarının ucuyla kornere çeldi.
GOL - 36. dakikada seri çalımlarla ceza sahasına giren Fofana’nın pasında Holse meşin yuvarlağı boş kaleye yolladı. 2-0
Mücadelenin ilk yarısı Samsunspor'un 2-0 üstünlüğü ile sonuçlandı.
50. dakikada Barrow’un pasında ceza sahası sağ çaprazında topla bulaşan Emrah Başsan’ın şutu üstten az farkla auta çıktı.
61. dakikada kaleye yaklaşık 25 metre uzaklıktan Manaj’ın kullandığı serbest vuruşta top direğin sağından az farka auta çıktı.
83. dakikada Dimata’nın pasında topu kontrol eden Marius’un volesini kaleci Ali Şaşal son anda kornere çeldi.
88. dakikada Marius’un pasında ceza sahası çizgisi üzerindeki topa sert vuran Bola’nın şutunu kaleci Ali Şaşal parmaklarının ucuyla kurtardı.
90. dakikada Hakan Arslan'ın penaltı noktası üzerindeki şutunu kaleci Okan Kocuk güçlükle kornere çeldi.
Karşılaşma Samsunspor'un 2-0 üstünlüğü ile tamamlandı.
Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru (Mustafa Haluk dk. 67), Lubo Saka, Alim Öztürk, Van Drongelen (Bola dk. 77), Flavien Tait, Ait Bennasser (Soner Aydoğdu dk. 85), Moryke Fofana (Taylan dk. 77), Carlo Holse, Emre Kılınç (Dimata dk. 67), Marius Mouandilmadji
Sivasspor: Ali Şaşal, Alaaddin Okumuş (Burak dk. 46.), Samba Camara, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Modou Barrow (Poungouras dk. 65), Hakan Arslan (Emre dk. 90+2), Abdulkadir Parmak (Emrah dk. 46), Ziya Erdal (Eren dk. 85), Rey Manaj, Fode Koita
Goller: Drongelen (dk. 4), Holse (dk. 36) (Samsunspor)
Kırmızı kart: Dimata (dk. 89) Samsunspor), Koita (dk. 60) (Sivasspor)
Sarı kartlar: Zeki, Drongelen, Alim (Samsunspor)
Stat: Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı
Hakemler: Burak Şeker, Gökhan Barcın, Suat Güz