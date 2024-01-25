Samsunspor Kayserispor'u ağırlıyor

Yeni 19 Mayıs Stadı'nda saat 17.00'da başlayan karşılaşmayı, hakem Çağdaş Altay yönetiyor.

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Düşme hattından uzaklaşmak isteyen Yılport Samsunspor'da tek hedef galibiyet. 2 maçtır kaybetmeyen Markus Gisdol'un öğrencileri, bu süreçte 4 puan topladı. 21 müsabakada 22 puanı hanesine yazdıran kırmızı beyazlılar, 16'ıncı sırada yer alıyor.

29 puandaki Mondihome Kayserispor ise kötü gidişe "dur" demenin peşinde. Recep Uçar'ın öğrencileri, son 6 karşılaşamadan mağlup ayrıldı. Bu süreçte 6 kez fileleri sarsan sarı kırmızılılar, kalesinde ise 16 gol gördü.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçı Mondihome Kayserispor 2-1 kazanmıştı.

Stat: Yeni 19 Mayıs Stadı

Hakemler: Çağdaş Altay, Bahtiyar Birinci, Candaş Elbil