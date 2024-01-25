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Spor
TRT HABER/AA 25.01.2024 16:40

Samsunspor Kayserispor'u ağırlıyor

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Yılport Samsunspor, sahasında Mondihome Kayserispor ile karşılaşıyor.

Samsunspor Kayserispor'u ağırlıyor

Yeni 19 Mayıs Stadı'nda saat 17.00'da başlayan karşılaşmayı, hakem Çağdaş Altay yönetiyor.

Karşılaşmayı TRT Radyo 1'den canlı takip edebiliriz... 

Samsunspor Kayserispor'u ağırlıyor

Düşme hattından uzaklaşmak isteyen Yılport Samsunspor'da tek hedef galibiyet. 2 maçtır kaybetmeyen Markus Gisdol'un öğrencileri, bu süreçte 4 puan topladı. 21 müsabakada 22 puanı hanesine yazdıran kırmızı beyazlılar, 16'ıncı sırada yer alıyor.

29 puandaki Mondihome Kayserispor ise kötü gidişe "dur" demenin peşinde. Recep Uçar'ın öğrencileri, son 6 karşılaşamadan mağlup ayrıldı. Bu süreçte 6 kez fileleri sarsan sarı kırmızılılar, kalesinde ise 16 gol gördü.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçı Mondihome Kayserispor 2-1 kazanmıştı.

Stat: Yeni 19 Mayıs Stadı

Hakemler: Çağdaş Altay, Bahtiyar Birinci, Candaş Elbil

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