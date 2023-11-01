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Spor
İHA 01.11.2023 22:59

Samsunspor CAS'taki ilk duruşmada kendini savundu

Arvydas Novikovas ile FIFA’lık olan ve 2 dönem transfer yasağı yiyen Samsunspor’un avukatları CAS’ta kendini savundu. Kulüp, cezanın gecikme durumuna karşılık yasağın kış transfer döneminin ardından uygulanmasını talep etti.

Samsunspor CAS'taki ilk duruşmada kendini savundu

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, Arvydas Novikovas ile sözleşme feshi konusunda FIFA ile davalık olmuştu.

Futbolcunun alacağını davadan önce yatıran Samsunspor, “Tek taraflı fesih konusunu alışkanlık haline getirdiği ve önceki sözleşme fesihleri dikkate alınarak” 2 dönem transfer yasağına çarptırılmıştı.

Konuyu CAS’a taşıyan kırmızı-beyazlılar ilk duruşmada kendini savundu.

Konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Önceden bilgilendirdiğimiz üzere, eski futbolcumuz Arvydas Novikovas ile sulh yoluyla anlaşmamıza rağmen FIFA tarafından haksız bir şekilde tarafımıza transfer yasağı cezası uygulanmıştı. Ardından, Kulüp avukatlarımız FIFA’nın haksız kararına karşı Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi’ne (CAS) başvuruda bulunmuştu. Kulüp Avukatlarımız ve İsviçreli Avukatlarımız bugün İsviçre’de yaklaşık beş saat süren CAS duruşmasına katılmış ve olayı FIFA avukatları ile CAS hakemlerine açıklamıştır. İlgili CAS kararının Aralık ayı sonuna kadar açıklanması beklenmektedir. Avukatlarımız ayrıca, kararda gecikme olması ihtimalini dikkate alarak; ilgili karar açıklanana kadar önümüzdeki kış transfer döneminde transfer yasağının uygulanmamasını talep etmişlerdir. Söz konusu hususta hukuki çalışmalar titizlikle devam etmekte olup, bu süreçte kamuoyu ve tüm taraftarlarımız bilgilendirilmeye devam edilecektir.”

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