Samsunspor Antalyaspor'u konuk ediyor

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.
Karşılaşmayı TRT Radyo 1'den canlı takip edebiliriz... Ligde oynadığı 24 maçta 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 12 yenilgi alan kırmızı-beyazlı takım, hanesine 26 puan yazdırdı.
Ligde oynadığı 24 maçta 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 12 yenilgi alan kırmızı-beyazlı takım, hanesine 26 puan yazdırdı.
Yeni transferler Benito Raman ve Arbnor Muja'nın Karadeniz ekibinde ilk maçlarına çıkması bekleniyor.
Stat: Samsun Yeni 19 Mayıs
Hakemler: Atilla Karaoğlan, Kamil Çetin, Volkan Ahmet Narinç