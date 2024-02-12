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Spor
TRT HABER/AA 12.02.2024 16:39

Samsunspor Antalyaspor'u konuk ediyor

Yılport Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında sahasında Bitexen Antalyaspor ile karşılaşacak.

Samsunspor Antalyaspor'u konuk ediyor

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

Karşılaşmayı TRT Radyo 1'den canlı takip edebiliriz... 

Samsunspor Antalyaspor'u konuk ediyor

Ligde oynadığı 24 maçta 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 12 yenilgi alan kırmızı-beyazlı takım, hanesine 26 puan yazdırdı.

Yeni transferler Benito Raman ve Arbnor Muja'nın Karadeniz ekibinde ilk maçlarına çıkması bekleniyor.

Stat: Samsun Yeni 19 Mayıs 

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Kamil Çetin, Volkan Ahmet Narinç

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