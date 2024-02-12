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Spor
AA 12.02.2024 16:25

Palandöken'de buz tırmanışı yarışları başladı

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu (TÜSF) tarafından Erzurum'un Palandöken Kayak Merkezi'nde düzenlenen buz tırmanışı yarışları başladı.

Palandöken'de buz tırmanışı yarışları başladı

TÜSF tarafından Kış Spor Oyunları kapsamında Palandöken'in yaklaşık 2 bin 300 rakımdaki güney pistinde oluşturulan 20 metre yüksekliği ve 150 metre genişliğindeki yapay buz parkında düzenlenen yarışlara, 28 üniversite öğrencisi katılıyor.

Güvenlik önlemleri altında zamanla yarışan sporcular, derece elde etmek için kıyasıya mücadele etti.

Yarışlar, 14 Şubat'ta yapılacak madalya töreniyle sona erecek.

TÜSF Başkanı Prof. Dr. Mehmet Günay, Kış Spor Oyunları'nı Erzurum'da gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "9 branşta yarışlar devam ediyor. Yarışlara yoğun katılım var. Bugün buz tırmanışı ve kar voleybolu müsabakaları yapılmakta." dedi.

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