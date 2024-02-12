Samsunspor evinde kazandı

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda hakem Atilla Karaoğlan'ın yönettiği karşılaşmayı, Samsunspor 2-0 kazandı.

Samsun ekibi, haftayı 3 puanla kapattı. Galibiyeti getiren golleri 59. dakikada Marius ve 90+1.dakikada Arbnor kaydetti.

Ligde oynadığı 25 maçta 8 galibiyet, 5 beraberlik ve 12 yenilgi alan kırmızı-beyazlı takım puanını 29'a çıkardı.

Yeni transfer Arbnor Muja ise çıktığı ilk maçta topu filelerle buluşturdu.

Antalyaspor ise bu mağlubiyetle 34 puanda kaldı.

KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI

10. dakika ani gelişen misafir takımın atağında Bytyqi'in pasında ceza sahası dışında Buska, topu dizi ile düzelterek sert bir vuruşla kaleye gönderdi. Kaleci Okan Kocuk, kale çizgisi üzerinden meşin yuvarlağı yatarak bloke etti.

12. dakikada ev sahibi takımın atağında Emre Kılınç'ın sağ çaprazdan ortasına önde direkte Holse topa ağının ucu ile dokundu, meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.

22. dakikada misafir takımın atağında Van De Streek'in ara pasında ceza sahası dışında topla buluşan Buska, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Hakem Atilla Karaoğlan önce orta noktayı gösterdi, ardından VAR'ın uyarısı ile golü ofsayt olduğu gerekçesiyle iptal etti.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.

56. dakikada Samsunspor'un atağında Emre Kılınç'ın pasında ceza sahası çizgisi üzerinde topla buluşan Ntcham'ın şutunda, kaleci Leite meşin yuvarlağı kale çizgisi üzerinden uzaklaştırdı.

GOL - 60. dakikada ev sahibi takım öne geçti. Holse'nin pasında Moundilmadji, ceza sahası içine girer girmez ayağının ucu ile topa dokundu, meşin yuvarlak kaleci Leite'nin yanından ağlara gitti: 1-0.

65. dakikada Emre Kılınç'ın pasında ceza sahası içindeki Holse'nin şutunda, kaleci Leite'nin ayağına çarpan top, seke seke kaleye giderken son anda çizgi üzerinden defans uzaklaştırdı.

74. dakikada Antalyaspor atağında Ramzi Safuri'nin ceza sahası dışından sert şutunda, topu kaleci Okan Kocuk iki hamlede bloke etti.

GOL - 90. dakikada Samsunspor farkı 2-0'ye çıkardı. Benito Raman'ın sol çaprazdan ortasında ceza sahası içinde Holse'in indirdiği topu Muja, düzgün bir vuruşla ağlara gönderdi: 2-0.

Karşılaşmayı Samsunspor, ikinci yarıda bulduğu gollerle 2-0 kazandı.

Samsunspor: Okan Kocuk, Van Drongelen, Alim Öztürk, Benasser (Dk. 53 Taylan Antalyalı), Moundilmadji, Ntcham (Dk. 69 Muja), Emre Kılınç (Dk. 76 Betino Raman), Tait (Dk. 69 Osman Çelik), Zeki Yavru, Holse, Satka

Antalyaspor: Leite, Bahadır Öztürk, Erdal Rakıp (Dk. 63 Saric), Bünyamin Balcı, Buska, Larsson (Dk. 84 Assombalonga), Erdoğan Yeşilyurt, Kaluzinski (Dk. 79 Veysel Sarı), Van De Streek, Naldo (Dk. 79 Ufuk Akyol), Bytyqi (Dk. 63 Ramzi Safuri)

Goller: Dk. 60 Moundilmadji, Dk. 90 Muja (Yılport Samsunspor)

Sarı kartlar: Dk. 14 Naldo, Dk. 86 Van De Streek (Bitexen Antalyaspor), Dk. 64 Ntcham, Dk. 78 Osman Çelik (Yılport Samsunspor)

Stat: Samsun Yeni 19 Mayıs

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Kamil Çetin, Volkan Ahmet Narinç