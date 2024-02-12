Trabzonspor iki golle nefes aldı

Trabzonspor ile Hatayspor, Papara Park'ta karşılaştı. Maçı hakem Ali Şansalan yönetti.
İlk yarısı 0-0 biten mücadelenin 49. dakikasında Trabzonspor Trezeguet ile 1-0 öne geçti. Bardhi farkı 2'ye çıkartan isim oldu. Karşılaşmayı Trabzonspor 2-0 kazandı.
Süper Lig'de 5 maç sonra kazanan Karadeniz ekibi, üzerindeki kara bulutları dağıttı ve 40 puana yükseldi.
Bordo mavililer son olarak Ziraat Türkiye Kupası'nda Gençlerbirliği'ni mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırmıştı.
Atakaş Hatayspor, ligdeki galibiyet serisini Trabzonspor karşısında sürdüremedi ve küme düşme hattında kaldı.
Ligde 3 maç sonra yenilen Hatayspor bu sezonki dokuzuncu mağlubiyetini alarak 28 puanda kaldı.
İlk yarıda oynanan maçı Hatayspor 3-2 kazanmıştı.
İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI
9. dakikada soldan son çizgiye inen Trezeguet, topu Eren Elmalı'ya çıkardı. Bu futbolcunun şutunda kaleci Erce Kardeşler, topu kornere çeldi.
24. dakikada Trezeguet'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Visca'nın sert şutunda Recep Burak Yılmaz'ın kafasından seken top kornere çıktı.
34. dakikada Trezeguet'in ceza yayı kenarından yaptığı sert vuruşta, kaleci Erce Kardeşler'i geçen top üst direkten oyun alanına döndü. Dönen topu Barhdi, tamamlamak istedi ancak meşin yuvarlak üsten auta gitti.
45+1. dakikada Bardhi'nin ceza alanı sol çaprazından kullandığı serbest atışta, kaleci Erce Kardeşler, sol tarafına uzanarak tehlikeyi önledi.
İlk yarı 0-0 sona erdi.
İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI
47. dakikada Trezeguet'in ceza sahası yayı üzerinde vuruşunda savunmadan seken topu kaleci Erce Kardeşler iki hamlede kontrol etti.
GOL - 49. dakikada sağ kanattan Meunier'in ortasını iyi takip eden Trezeguet'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak Erce Kardeşler'in solundan ağlarla buluştu. 1-0
60. dakikada Visca'nın derinlemesine pasında ceza sahası içinde topla buluşan Bardhi'nin vuruşunda kaleci Erce Kardeşler meşin yuvarlağı kornere çıkardı.
61. dakikada Trabzonspor'un sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda Enis Destan'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlağı Kamil Ahmet Çörekçi çizgi üzerinden çıkardı.
70. dakikada Trabzonspor'un sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda Enis Destan'ın kafa vuruşunda kaleci Erci Kardeşler gole izin vermedi.
GOL - 76. dakikada Trabzonspor paslaşarak kendi sahasından çıktı. Bardhi, rakiplerinden sıyrılarak ceza sahası içine girerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Erce Kardeşlerin'in sağından filelere gitti. 2-0.
89. dakikada Dele-Bashiru'nun pasında ceza sahası içinde topla buluşan Dadashov vuruşunu kaleci Uğurcan Çakır kornere çeldi.
Trabzonspor karşılaşmayı 2-0 kazandı.
Stat: Papara Park.
Hakemler: Ali Şansalan, Esat Sancaktar, Ceyhun Sesigüzel.
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Meunier, Denswil, Fernandez (Dk. 70 Umut Güneş), Eren Elmalı, Berat Özdemir, Mendy, Bardhi (Dk. 90 Kerem Şen), Visca (Dk. 90+1 Göktan Gürpüz), Trezeguet (Dk. 84 Fountas), Enis Destan (Dk. 90+1 Umut Bozok).
Atakaş Hatayspor: Erce Kardeşler, Kilama, Recep Burak Yılmaz, Kamil Ahmet Çörekçi (Dk. 74 Pedro), Cemal Sertel, Görkem Sağlam (Dk. 63 Abdulkadir Parmak), Massanga (Dk. 87 Boudjemaa), Bashiru, Strandberg (Dk. 63 Ömer Faruk Beyaz), Rivas, Halil Dervişoğlu (Dk. 74 Dadashov).
Sarı kartlar: Dk. 5 Trezeguet, Dk. 78 Bardhi (Trabzonspor), Dk. 15 Görkem Sağlam (Atakaş Hatayspor)
Goller: Dk. 49 Trezeguet, Dk. 77 Bardhi (Trabzonspor)