Samsunspor adını son 16'ya yazdırdı

Ziraat Türkiye Kupası 5'inci Turu'nda Alanyaspor sahasında Samsunspor’u ağırladı. Normal süresi 1-1’lik eşitlikle sonuçlanan maçta Samsunspor uzatmalarda Alanyaspor’u 3-1’lik skorla yenerek son 16 turuna adını yazdırdı.
16. dakikada Alanyaspor öne geçti. Sol kanattan gelişen atakta Cordova’nın ceza sahası içerisinden verdiği pasla sağ arka direkte topla buluşan Eren Altıntaş topu ağlarla buluşturdu: 1-0.
23. dakikada Samsunspor’da ceza sahasının sağ çaprazından Soner Aydoğdu’nun kullandığı serbest vuruşta top üst direğe çarparak oyun alanına döndü.
26. dakikada sağ kanattan gelişen Alanyaspor atağında, Yunus Bahadır’ın ceza sahasına gönderdiği ortada topa yükselen Eren Altıntaş'ın kafa vuruşunda top direğin yanından az farkla dışarı çıktı.
Karşılaşmanın ilk yarısı Alanyaspor’un 1-0’lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
74. dakikada Samsunspor eşitliği sağladı. Osman Çelik orta sahadan gönderdiği pasla savunma arkasına sarkan Muhammed Gümüşkaya’yı topla buluşturdu. Gümüşkaya’nın kaleci Yavuz Aygün’ü önde yakalayarak aşırttığı top fileleri havalandırdı: 1-1.
Maçın normal süresi 1-1 tamamlandı ve 15’er dakikalık 2 uzatma devresine geçildi.
91. dakikada Samsunspor öne geçti. Sağ kanattan gelişen atakta Berhan Deniz'in pasında savunma arkasına sarkan Soner Aydoğdu meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-2.
İlk uzatma devresi 2-1 Samsunspor’un üstünlüğüyle tamamlandı.
115. dakika sağ taraftan gelişen Alanyaspor atağında, Oğuz Aydın'ın ceza sahasına gönderdiği pasta topla buluşan Novais'in şutunda top az farkla direğin yanından dışarıya çıktı.
120+1. dakikada Samsunspor farkı 2'ye çıkardı. Sağ kanattan gelişen atakta Muhammet Özbaskıcı'nın, rakip savunma oyuncusunu çalımlayarak vurduğu top ağlarla buluştu: 1-3.
Samsunspor maçı 3-1 kazandı ve son 16 turuna yükseldi.
Alanyaspor: Yavuz Aygün - Yunus Bahadır (Dk. 77 Hadergjonaj), Fatih Aksoy, Lima, Furkan Bayır, Richard, Janvier (Dk. 91 Balkovec), Eren Altıntaş (Dk. 72 Yusuf Özdemir), Sisto (Dk. 106 Emirhan Çavuş), Eduardo (Dk. 111 Oğuz Aydın), Cordova (Dk. 77 Novais)
Samsunspor: Szumski - Haluk Mustafa Tan, Yunus Emre Çift, Bola, Soner Gönül, Osman Çelik, Soner Aydoğdu (Dk. 104 Alper Efe Pazar), Muhammed Gümüşkaya (Dk. 120+1 Kerem Fidan), Dimata (Dk. 120+4 Mehmet Ali Kablan), Enes Albak (Dk. 46 Muhammet Özbaskıcı), Ercan Kara (Dk. 63 Berhan Deniz)
Goller: Dk. 16 Eren Altıntaş (Alanyaspor) - Dk. 74 Muhammed Gümüşkaya, Dk. 91 Soner Aydoğdu, Dk. 120+1 Muhammet Özbaskıcı (Samsunspor)
Sarı kartlar: Balkovec, Fatih Aksoy, Emirhan Çavuş (Alanyaspor) - Yunus Emre Çift, Muhammet Özbaskıcı (Samsunspor)
Stat: Alanya Oba
Hakemler: Alper Akarsu, Murat Temel, Özcan Sultanoğlu