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Spor
TRT SPOR 17.01.2024 17:39

Bakasetas Panathinaikos yolunda

Trabzonspor'daki geleceği belirsizliğini koruyan Bakasetas, Panathinaikos'a transfer olmaya yakın. İşte detaylar...

Bakasetas Panathinaikos yolunda

Panathinaikos, teknik direktörü Fatih Terim'in de kadrosunda görmek istediği Yunan yıldızın transferinde büyük mesafe kat etti.

Bakasetas ile 2,5 yıllık sözleşme konusunda prensip anlaşmasına varan yeşil beyazlılar, Trabzonspor ile bonservis pazarlıklarını sürdürüyor.

Bordo mavililerle da anlaşmaya varılması durumunda 30 yaşındaki oyuncunun sağlık kontrollerinden geçerek resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

Sezon sonu Trabzonspor ile sözleşmesi bitecek olan Bakasetas bordo mavililerin sözleşme yenileme teklifini kabul etmemişti.

Ocak 2021'de Karadeniz ekibine transfer olan Yunan yıldız, Trabzonspor formasıyla 121 maçta 33 gol atıp 24 de asist yapmıştı.

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