Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Atakum-Kurupelit tribünlü futbol sahası projesi ihaleye çıktı.

Atakum'un Büyükoyumca Mahallesi'nde 500 kişilik tribün ve soyunma odalarıyla FIFA standardında futbol sahası için teklifler değerlendirildi ve inşaat kısa sürede başlayacak.

1695 metrekarelik alana yapılacak projede, antrenman sahası, soyunma odası, hakem ve antrenör odaları, depolar ve 140 araçlık otopark yer alacak.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, bu potansiyeli daha da artırmak istediklerini bildirdi.

Demir, Samsun'da futbolun yanı sıra tüm branşlarda sportif başarıları artırmak için mücadele ettiklerini vurguladı.

"Özellikle çocuklarımızı ve gençlerimizi kötü alışkanlıklardan korumak ve sağlıklı bireyler olarak yetişmelerini sağlamak için spora çok önem veriyoruz. Son yıllarda da spora yönelik ilgilerinin artması, bizleri sevindirmekte ve onlar için daha iyi neler yapabileceğimiz noktasında bizleri kamçılamaktadır. İlkadım Spor Salonu'nu 2024'te hizmete açacağız. Kılıçdede Mahallesi’ne kazandıracağımız yüzme havuzlu spor salonu projesi sürüyor. Canik, Çabonözü ve Atakum’a da modern ve üst düzey futbol sahaları inşa edeceğiz. İnşaat çalışmaları ise kısa sürede başlayacak. Şimdiden şehrimize ve gençlerimize hayırlı olsun."​​​​​​​