Haber Giriş: 13 Haziran 2022 Pazartesi 14:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şampiyonlar Ligi'nde 1. eleme turu kurası çekilecek
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 1. eleme turu kurası 14 Haziran Salı günü çekilecek.
İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde TSİ 13.00'de başlayacak kura çekimine 30 takım katılacak.
Şampiyonlar Ligi'nde 1. eleme turu müsabakaları 5-6 Temmuz ile 12-13 Temmuz tarihlerinde, 2. eleme turu maçları ise 19-20 Temmuz ile 26-27 Temmuz tarihlerinde oynanacak.
Fenerbahçe'nin rakibinin belli olacağı 2. eleme turu kuraları, 15 Haziran Çarşamba günü çekilecek.
Geçen sezon şampiyonluk ipini göğüsleyen Trabzonspor, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne play-off turundan dahil olacak.
Etiketler: Şampiyonlar Ligi
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