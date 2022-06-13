Haber Giriş: 13 Haziran 2022 Pazartesi 13:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şampiyonu ALG Spor Gaziantep'te coşkuyla karşılandı
[Fotoğraf: AA]
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 2021-2022 sezon şampiyonu Gaziantep temsilcisi ALG Spor, kentte coşkuyla karşılandı.
Play-off finalinde İzmir'de dün karşılaştığı Wulfz Fatih Karagümrük'ü yenerek 2021-2022 sezonunda şampiyonluğu elde eden Gaziantep takımı, hava yoluyla kente döndü.
Gaziantep Havalimanı'na kafileyi, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Vali Davut Gül'ün eşi Gülden Gül ve ilgililerle taraftarlar karşıladı.
[Fotoğraf: AA]
Davul ve zurnayla karşılanan sporcu ve teknik heyete çiçek verildi.
Etiketler: Gaziantep
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