Galatasaray'ı hareketli günler bekliyor. Sarı kırmızılıların yeni başkanı Dursun Özbek, mazbata törenin ardından futbol takımı için düğmeye basacak.

Özbek'in, ilk hamle olarak sportif direktörlük görevine Cenk Ergün'ü getireceği öğrenildi. Yeni yönetim, sonrasında teknik direktör konusunu çözecek.

Domenec Torrent ile yapılacak görüşmenin ardından İspanyol çalıştırıcı ile yollar ayrılacak.

Yerli teknik direktörde ilk aday Okan Buruk

Sarı kırmızılıların gündeminde hem yerli hem de yabancı adaylar bulunuyor. Yönetim, takımın başına Türk teknik adam getirmek isterse listedeki tek isim Okan Buruk.

Medipol Başakşehir’den ayrıldıktan sonra takım çalıştırmayan Buruk'un Galatasaray'da görev almayı istediği belirtildi.

Yabancı çalıştırıcıda ilk tercih Marcelo Gallardo

Teknik adam tercihinin yabancı olması durumunda listede 3 aday var. Yönetim bu ihtimalde düşündüğü ilk isim Marcelo Gallardo.

River Plate’i çalıştıran 46 yaşındaki teknik adamın Arjantin ekibi ile kontratı bu yılın sonunda bitiyor.

Listede 1 İtalyan, 1 de Alman çalıştırıcı alternatif olarak belirlendi. Başkan Dursun Özbek, teknik adam sorununu en yakın zamanda çözmek istiyor.