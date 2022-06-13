Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Bar kentinde gerçekleştirilen organizasyonda Türkiye, en çok kürsüye çıkan ikinci ülke olurken, madalya sıralamasında da Hırvatistan ve Sırbistan'ın gerisinde üçüncülüğü elde etti.

Organizasyonda 5 altın, 4 gümüş, 6 bronz madalya kazanan milli takım, 15 takımın katıldığı şampiyonada puan sıralamasında 171 puanla Sırbistan'ın ardından Romanya ile ikinciliği paylaştı.

Madalya alan sporcular şu şekilde:

Altın madalya:

1500 metre: Batuhan Eser

3000 metre: Caner Can Tunçtan

2000 metre engelli: Furkan Mutlu

Gülle atma: Ali Peker

3000 metre: Hatice Kılıç

Gümüş madalya:

400 metre: Alişan Alphan

800 metre: Batuhan Eser

110 metre engelli: Yakup Efe Suratlı

Disk atma: Zeynep Öz

Bronz madalya:

2000 metre engelli: Ramazan Kundakçı,

Yüksek atlama: Mehmet Eren Karayaz

1500 metre: Edibe Yağız

2000 metre engelli: Ceren Kılıç

Cirit atma: İrem Batu

4×100 kadın takımı: Defne Tuna, Mira Akan, Elif Ilgaz, Zeynep Kaya