Benfica'dan yapılan açıklamaya göre, 22 yaşındaki Uruguaylı futbolcunun transferi için bonuslarla birlikte 100 milyon euro (net 75 milyon euro ) karşılığında Liverpool ile anlaşmaya varıldı.

Nunez'in Liverpool'a giderek bugün sağlık kontrollerinden geçmesi ve altı yıllık sözleşmeye imza atması bekleniyor.

Uruguaylı futbolcu, 100 milyon euroluk maliyetiyle Liverpool tarihinin en pahalı transferi olacak.

Bir önceki rekoru 2018 yılında 85 milyon euro bonservisle Southampton'dan alınan Hollandalı stoper Virgil van Dijk kırmıştı.

Geçen sezon tüm kulvarlarda 41 maçta forma giyen Nunez, 34 gol attı.