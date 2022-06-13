Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yayımladığı mesajında ALG Spor Kulübünü kutladı.

"Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda, Wulfz Fatih Karagümrük ile ALG Spor arasında oynanan Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi play-off finalinde rakibini yenerek 2021-2022 sezonunun şampiyonu olan ALG Spor'u kutluyorum. Futbolcuları, teknik heyeti, yönetimi ve taraftarları tebrik ediyorum. ALG Spor'a başarılar diliyor, Wulfz Fatih Karagümrük'ü de finaldeki mücadelesinden dolayı tebrik ediyorum."