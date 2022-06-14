Şampiyonlar Ligi'nde 1. eleme turu kuraları çekildi
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2022-23 sezonu 1. eleme turu kuraları çekildi.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının yeni sezonunun 1. eleme turu eşleşmeleri, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde yapılan çekiliş sonucu belirlendi.
İlk maçların 5-6 Temmuz, rövanşların ise 12-13 Temmuz tarihlerinde oynanacağı eşleşmeler şöyle:
Pyunik (Ermenistan) - Cluj (Romanya)
Maribor (Slovenya) - Shakhtyor (Belarus)
Ludogorets (Bulgaristan) - Sutjeska (Karadağ)
F91 Dudelange (Lüksemburg) - Tirana (Arnavutluk)
Tobol (Kazakistan) - Ferencvaros (Macaristan)
Malmö (İsveç) - La Fiorita/Inter Club d'Escaldes/Levadia Tallinn/Vikingur
Ballkani (Kosova) - Zalgiris (Litvanya)
HJK Helsinki (Finlandiya) - RFS (Letonya)
Bodo/Glimt (Norveç) - Kİ Klaksvik (Faroe Adaları)
The New Saints (Galler) - Linfield (Kuzey İrlanda)
Shamrock Rovers (İrlanda) - Hibernians (Malta)
Lech Poznan (Polonya) - Karabağ (Azerbaycan)
Shkupi (Kuzey Makedonya) - Lincoln (Cebelitarık)
Zrinjski (Bosna Hersek) - Sheriff (Moldova)
Slovan Bratislava (Slovakya) - Dinamo Batum (Gürcistan)
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