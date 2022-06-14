Haber Giriş: 14 Haziran 2022 Salı 14:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Milli tekvandocu Sude Yaren Uzunçavdar'dan altın madalya
Milli tekvandocu Sude Yaren Uzunçavdar, kadınlar +73 kiloda katıldığı Lüksemburg Açık G2 Turnuvası'nda şampiyon oldu.
2024 Paris Olimpiyatları'na puan veren organizasyonda milli tekvandocu, ilk turda İngiltere'den Morgan Curtis'i 20-9, yarı finalde Hollandalı Famke Kloosterman'ı 21-7, finalde de Almanya'dan Lorena Brandl'ı 13-5 yenerek altın madalyaya ulaştı.
Sude Yaren Uzunçavdar, Bulgaristan'da yapılacak Gençler Dünya Şampiyonası'nda da Türkiye'yi temsil edecek.
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