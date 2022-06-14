Haber Giriş: 14 Haziran 2022 Salı 03:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
Avustralya, Dünya Kupası biletini kaptı
Dünya Kupası Elemeleri'nde Peru'yu penaltılar sonucu 5-4 mağlup eden Avustralya Milli Futbol Takımı, finallere katılma hakkı kazandı.
2022 FIFA Dünya Kupası Asya elemelerinin 4'üncü turunda BAE'yi saf dışı bırakan Avustralya ile Güney Amerika eleme grubunda 5'inci sırayı alan Peru, Katar'ın Er-Reyyan kentindeki Ahmed bin Ali Stadı'nda karşılaştı.
Mücadelenin normal süresi ve uzatma bölümü 0-0 bitince penaltı atışlarına geçildi.
Penaltılarda rakibine 5-4 üstünlük sağlayan Avustralya, Katar 2022 vizesi alan 31'inci takım oldu.
Avustralya, 21 Kasım-18 Aralık tarihlerinde Katar'da düzenlenecek FIFA Dünya Kupası'nda Fransa, Danimarka ve Tunus'un yer aldığı D Grubu'nda mücadele edecek.
Katar 2022'ye katılacak 32'nci ve son takım, TSİ 21.00'de başlayacak Kosta Rika-Yeni Zelanda maçının ardından belli olacak.
Etiketler: Avustralya Dünya Kupası
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