Haber Giriş: 13 Haziran 2022 Pazartesi 23:02Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bakan Kasapoğlu'ndan Fenerbahçe Beko'ya tebrik
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, ING Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde, Anadolu Efes’i yenerek 2021-2022 sezonunun şampiyonu olan Fenerbahçe Beko için tebrik mesajı yayımladı.
Bakan Kasapoğlu, sosyal medya hesabından tebrik mesajı yayımladı.
Mesajında şu ifadelere yer verdi:
"İstanbul'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan ve iki güzide kulübümüzün karşı karşıya geldiği ING Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde Anadolu Efes'i yenerek 2021-2022 sezonunun şampiyonu olan Fenerbahçe Beko’yu kutluyorum. Şampiyonlukta emeği geçen oyuncuları, teknik heyeti, yönetimi ve sarı-lacivertli camiayı tebrik ediyorum. Fenerbahçe Beko’ya başarılar diliyor, Anadolu Efes'i de finaldeki mücadelesinden dolayı kutluyorum."
Tebrikler @FBBasketbol! ????— Dr. Mehmet Kasapoğlu (@kasapoglu) June 13, 2022
???? ING Basketbol Süper Ligi 2021-2022 sezonu şampiyonu Fenerbahçe Beko’yu gönülden kutluyorum.???? pic.twitter.com/Cfyf07tseV
Etiketler: Mehmet Muharrem Kasapoğlu
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