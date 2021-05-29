Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının finalinde iki İngiliz ekibinin kupa mücadelesi, Portekiz'in Porto kentindeki Dragao Stadı'nda oynandı.Thomas Tuchel'in öğrencileri kupaya uzanan taraf oldu.

Dev finalin 42. dakikasında Chelsea Kai Havertz takımının 1-0 öne geçirdi. Havertz, İlkay Gündoğan'dan sonra 2013 yıldan bu yana, Şampiyonlar Ligi kariyerindeki ilk golünü bir final maçında atan ilk oyuncu oldu.

En son 2010-2011 sezonunda Roberto Di Matteo yönetiminde Devler Ligi kupasını kazanan Chelsea, tam 10 sezon sonra bu başarıyı Thomas Tuchel ile tekrarladı. İngiliz devi, tarihindeki 2. Şampiyonlar Ligi kupasını kazandı.

[Fotoğraf: AA]

Manchester City'nin final yolu

Manchester City, Porto, Olympiakos ve Marsilya ile mücadele ettiği grubu 16 puanla ilk sırada tamamladıktan sonra sırasıyla Mönchengladbach, Dortmund ve PSG'yi eleyerek Şampiyonlar Ligi'nde finale çıktı.

Chelsea'nin final yolu

Chelsea ise Sevilla, Krasnodar ve Rennes ile mücadele ettiği grubu 14 puanla lider tamamladıktan sonra sırasıyla Atletico Madrid, Porto ve Real Madrid'i eleyerek Şampiyonlar Ligi'nde finale çıktı.

[Fotoğraf: Reuters]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

8. dakikada Ederson'un pasıyla savunmanın sarkan Sterling, sol çaprazdan dar açıdan vuruşunu yaptı. Mendy topu çelmeyi başardı.

WERNER VURAMADI 10. dakikada sol kanattan sıfıra inen Havertz'in ön direğe kestiği topa Werner hamle yaptı. Ama istediği vuşuru yapamadı.

10. dakikada hızlı gelişen Manchester City atağında Sterling ceza sahasının sol çaprazından arka direğe yerden bir pas gönderdi. Chilwell son anda araya girip tehlikeyi önledi.

14. dakikada sol kanattan ceza sahasına sokulan Mount, Werner'i topla buluşturdu. Werner'in vuruşunda top kaleci Ederson'un üzerine gitti.

[Fotoğraf: Reuters]

KRİTİK HAMLE 27. dakikada De Bruyne'ün pasıyla ceza sahasına topla buluşan Foden'ın şutunda Rüdiger kritik bir hamle yaparak topa dokundu. Yükseklik kazanan topu da kaleci Mendy kontrol etti.

30. dakikada sağ kanattan bindiren Walker'ın yerden ön direğe çıkarttığı topa Mahrez hamle yaptı ama dokunamadı.

GOL - CHELSEA ATTI 42. dakikada Mount'un pasıyla savunmasın arkasına sarkan Havertz, kaleci Ederson'dan sıyrılıp topu boş kaleye gönderdi. 0-1

İlk yarıyı Chelsea 1-0 üstün tamamladı.

[Fotoğraf: AP]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

KRİTİK HAMLE 68. dakikada Foden'ın pasıyla ceza sahasının sağında topla buluşan Mahrez'in kale sahasına çevirdiği topa son anda Azpilicueta dokundu.

İKİNCİ GOL KAÇTI 73. dakikada hızlı gelişen Chelsea atağında Havertz'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Pulisic, kaleci ile karşı karşıya pozisyonda vuruşunu yaptı. Top yandan dışarıya gitti.

AZ FARKLA DIŞARDA 90+7. dakikada Walker'ın ceza sahasına doğru uzun kullandığı taç atışında seken topa Mahrez gelişine bir vole vurdu. Top az farkla üstten auta gitti.

Chelsea, Manchester City'i 1-0 yenerek Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu.

Stat: Estadio do Dragao.

Hakemler: Mateu Lahoz, Pau Cebrian, Roberto del Palomar.

Manchester City: Ederson, Kyle Walker, Ruben Dias, John Stones, İlkay Gündoğan, Oleksandr Zinchenko, Kevin de Bruyne (Dk. 60 Gabriel Jesus), Bernardo Silva (Dk. 64 Fernandinho), Riyad Mahrez, Philip Foden, Raheem Sterling (Dk. 77 Sergio Agüero).

Chelsea: Edouard Mendy, Antonio Rüdiger, Thiago Silva (Dk. 39 Andreas Christensen), Ben Chilwell, Reece James, Cesar Azpilicueta, Jorginho, N'Golo Kante, Mason Mount (Dk. 80 Mateo Kovacic), Kai Havertz, Timo Werner (Dk. 66 Christian Pulisic).

Sarı kartlar: Dk. 34 İlkay Gündoğan, Dk. 88 Gabriel Jesus (Manchester City), Dk. 57 Antonio Rüdiger (Chelsea)

Gol: Dk. 42 Kai Havertz (Chelsea)